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Erhürman: Kayıp 23 Kişi İçin Aramalar Sürüyor

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'deki gemi kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 237 kişinin kurtarıldığını ve 23 kayıp için arama çalışmalarının devam ettiğini, denizin 500 metre derin olduğunu, yüzey ve yakınlarında arama yapıldığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'de meydana gelen gemi kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Geminin battığı yerde denizin derinliği 500 metre. Derinde çalışma yapmak kolay değil. Yüzeyde ve yüzeye yakın yerlerde arama yapılıyor. Dalgıçlar bölgede, aramalar devam ediyor" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'de meydana gelen gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı. Erhürman, batan gemiyle ilgili arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 7 kişinin hayatını kaybetiğini, 237 kişinin sağ kurtarıldığını aktardı.

"Önceliğimiz kayıp 23 kişiye ulaşmak" ifadelerini kullanan Erhürman, KKTC'nin tüm imkan ve kabiliyetlerinin arama-kurtarma faaliyetleri için seferber edildiğini söyledi. Tufan Erhürman, temas halinde oldukları Türkiye'nin her zamanki gibi KKTC'nin yanında olduğunu ifade etti.

Endişeye ve spekülasyona mahal verecek açıklamalar yapmanın doğru olmadığını vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı, "Geminin battığı yerde denizin derinliği 500 metre. Derinde çalışma yapmak kolay değil. Yüzeyde ve yüzeye yakın yerlerde arama yapılıyor. Dalgıçlar bölgede, aramalar devam ediyor. Tüm kurumlarımız bölgede. KKTC, var olan imkan ve kabiliyetlerinin tümünü kullanıyor. Hepimiz kriz masasındayız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Polis Genel Müdürlüğü'nün olayla ilgili soruşturma başlattığını da söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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