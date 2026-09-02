Batan gemi 550 metre derinlikte bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında arama çalışmalarına katılan TCG Alemdar'ın desteğiyle batan geminin yerinin tespit edildiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Pazar günü Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisini ve kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın'ın dün yaptığı çalışmalar sonucunda bir noktanın belirlendiğini belirten Ünal Üstel, bugün çalışmalara katılan TCG Alemdar'ın desteğiyle geminin yerinin tespit edildiğini açıkladı. Geminin yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğunu ifade eden KKTC Başbakanı Üstel, robotlarla geminin çevresinde görüntüleme çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

Derinlik nedeniyle görüntüleme ve arama kurtarma çalışmalarının çok zor şartlarda sürdüğünü söyleyen KKTC Başbakanı Ünal Üstel, ekiplerin büyük özveri ve fedakarlıkla çalışmalarına devam ettiğini ifade etti. Çalışmaların akşam saatlerine doğru belirli bir noktaya ulaşmasının beklendiğini kaydeden Üstel, elde edilecek bilgiler doğrultusunda kayıp yakınları ve kamuoyunun yeniden bilgilendirileceğini söyledi.

Ailelerin yaşadığı acının tüm toplumun acısı olduğunu ifade eden Ünal Üstel, "Acımız büyük. Acımızın tarifi zor. Ailelerin acıları bizim acımız, onların acıları hepimizin acısı" ifadelerini kullandı.

"Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor"

Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da gemiye ulaşıldığını doğruladı. KKTC Cumhurbaşkanı, "Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek" açıklamasını yaptı. Erhürman, TCG Alemdar'ın TCG Işın'la aynı teknolojiye sahip olduğunu belirtti.

Gemi Pazar günü batmıştı

Girne-Taşucu seferini yapan Filo Jet isimli katamaran tipi yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle batmıştı. Gemide bulunan 267 kişiden 239'u kurtarılmış, 8 kişi hayatını kaybetmişti. Yetkililer, 20 kişinin ise kayıp olduğunu bildirmişti. Türkiye, arama çalışmalarına destek amacıyla bölgeye 3 uçak, 4 insansız hava aracı (İHA), 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn, 1 büyük karakol gemisi ve Sualtı Taarruz Komandolarını (SAT) göndermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı