Kızıltepe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, göreve başladı. Şahin, göreve başlama dolayısıyla yayımladığı mesajında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin müstesna bir ilinde görev yapacak olmanın onurunu yaşadığını belirtti.

Kızıltepe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin, göreve başladı.

Elazığ'ın Karakoçan Kaymakamlığından Kızıltepe Kaymakamlığına atanan Şahin, ilçeye geldi.

Şahin, göreve başlama dolayısıyla yayımladığı mesajında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin müstesna bir ilinde görev yapacak olmanın onurunu yaşadığını belirtti.

Kamu görevlilerinin temel amacının millete her zaman hizmet etmek ve memleketin refah seviyesini daha da yükseltmek olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bunu gerçekleştirirken de büyük bir özveriyle kıymetli vatandaşlarımızın ve müstesna ilçemizin ihtiyaçlarını tüm imkanlar dahilinde gerçekleştirmek bizlerin en önemli görevidir. Vazifemizi yerine getirirken gösterdiğimiz ciddiyet yanında her daim vatandaşımızla iç içe olmak, onların gönüllerine dokunmak, özellikle değerli büyüklerimizle saygıyla ve kıymetli çocuklarımızla sevgiyle kucaklaşabilmek temel düsturumuz olmuştur ve böyle de devam edecektir."