Kızılcahamam Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısında 2024 bütçesi görüşüldü

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 2024 bütçe görüşmeleri yapıldı ve bütçe 300 milyon lira olarak belirlendi. Acar, belediyenin mali disipline önem verdiğini ve çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Kızılcahamam Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar başkanlığında gerçekleşen toplantıda, gündemdeki maddeler görüşüldü. Toplantıda, 2024 bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi.

Belediyenin 2024 tahmini bütçesi 300 milyon lira olarak belirlendi.

Acar, her zaman mali disipline önem verdiklerini belirterek "Şehrimiz için omuz omuza, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Belediye Meclisimizde 2024 Yılı Bütçe Görüşmelerini tamamladık. Göreve geldiğimizde 44 milyon olan belediye bütçemiz şu anda 300 milyon oldu. Bütçemiz, Kızılcahamamımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.