Kızılcahamam Belediye Başkanı İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlatmış olduğu saldırılar nedeniyle bir kınama mesajı yayımladı.

Başkan Acar mesajında, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kınayarak, İsrail'in savaş hukukuna aykırı insanlık dışı davranışlarını lanetledi.

Acar mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Yüzyıllardır Müslümanların en değerli kutsal mabetlerine ev sahipliği yapan Filistin toprakları, İsrail tarafından havadan, karadan ve denizden kuşatma altındadır. Hiçbir savaş hukukunda yeri olmayan, bizzat sivillere yönelik olarak yapılan bu vahşette çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek demeden insanlar katledilmekte, fütursuzca yapılan bombardımanlarda hastanelerden üniversitelere varıncaya kadar birçok kamu ve özel mekanlar yok edilmektedir. Kızılcahamam olarak, Kızılcahamam Belediyesi olarak, Tüm Türkiye olarak İsrail'in bu acımasız insanlık dışı uygulamalarını en ağır şekilde şiddetle kınıyorum. İsrail'in, hasta ve yaralıların bulunduğu Gazze'deki hastaneye yaptığı bombardıman kabul edilemez ölçüde canicedir. Hem Türk dünyası hem Müslüman dünyası hem de bütün insanlık buna sessiz kalmayacaktır. Filistin'de, Gazze'de katil İsrail'in saldırılarında şehadete eren tüm kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet; yaralılara acil şifalar diliyorum. Kudüs, Müslümanlarındır ve öyle kalacaktır."