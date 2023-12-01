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Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu sözde 'kadı' ile 2 örgüt üyesi sınır dışı edilecek

1 Aralık 2023 14:01 Son Güncelleme: 14:02 Abone Ol

Kırşehir'de DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu sözde 'kadı' ile 2 örgüt üyesi sınır dışı edilecek. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan, DEAŞ içerisinde sözde kadı olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emri veren Irak uyruklu A.J.H. ile örgüt adına faaliyet yürüten E.S. ve E.V, Kırşehir Adliyesine getirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.