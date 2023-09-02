Kırşehir'de 2023-2024 Adli Yılı Açıldı

Kırşehir'de 2023-2024 Adli Yılı açılış töreni yapıldı.

Kırşehir Adliyesinde düzenlenen törene Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Baro Başkanı Av. Onur Çanta ve yargı mensupları katıldı. Törende; Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ve Baro Başkanı Onur Çanta, birer konuşma yaparak yargı mensuplarını bilgilendirdi. Başsavcı Soner Aygün konuşmasında; "Adliyelerde, mahkeme salonlarında yazan 'Adalet Mülkün Temelidir' sözünün önemi büyüktür. Bu söz, devletin adaletle yaşatılacağını göstermektedir. Adaletin olmadığı ülkelerin ise kaos ve güçlünün zayıfı ezdiği, hakkın tesis edilemediği ülkeler olduğunu tarihte görmüşüzdür. Bu nedenle adaletin bir ülke için ne kadar ehemmiyetli olduğu aşikardır. Adaletin tesisi de ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı gücü ile kurulur. Bu gücü elinde tutan kurum ve çalışanlarının ise, adil, bilgili, sadece ve sadece devletine, milletine bağlı iyi yetişmiş hukukçulardan olması gerekir" diye konuştu. - KIRŞEHİR