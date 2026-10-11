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Kırşehir AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sefa Metin'in görevine son verildi

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AK Parti Kırşehir İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sefa Metin, genel merkezin takdir ve tasarrufları doğrultusunda görevden alındı. İl Başkanlığı, bayrak değişimi yapılacağını belirterek Metin'e teşekkür etti, yeni görevliye başarı diledi.

AK Parti Kırşehir İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sefa Metin görevden alındı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İl Gençlik Kolları Başkanlığında genel merkezin takdir ve tasarrufları doğrultusunda bayrak değişimi gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, görev değişikliğine rağmen partiye bağlılığın, birlik ve beraberliğin ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine yönelik inancın devam edeceği ifade edilerek, Ahmet Sefa Metin'e bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.

Açıklamada, görevi devralacak kişiye de başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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