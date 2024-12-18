Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
Başaramayacağını anlayan Netanyahu, hiç istemediği şartı kabul etti
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı

"Kırmızı kitap" için Külliye'de gizli toplantı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesine yönelik Külliye'de gizli bir toplantı yapıldı. Cep telefonu ve akıllı saatlerin bile alınmadığı toplantıda ele alınan konular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçmişti. Gizliliği nedeniyle kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesi için bu yılın ilk aylarında bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başlanmıştı.

Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan toplanan bilgiler kapsamında çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmaların tamamlanması için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde bu ayın başında "gizli" nitelikte bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda "Kırmızı Kitap" üzerinde yapılması planlanan düzenlemeler detaylı olarak ele alındı.

CEP TELEFONU VE SAAT BİLE ALINMADI

Katılımcıların cep telefonları ve akıllı saatlerinin alınmadığı, güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu toplantının ardından kitabın güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor. Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor. Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.

SON GÜNCELLEME EYLÜL 2019'DA YAPILDI

Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinde soru üzerine bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Güvenlik Siyaseti Belgesini çok kapsamlı, çok nitelikli bir belge olarak nitelendiren Yılmaz, "Bunu Milli Güvenlik Kurulumuzun kararıyla resmileştireceğiz. Muhtemelen önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nda bu belge tartışılarak resmileşmiş olacak ve kurumlarımızın yapacağı çalışmalara yön vermiş olacak. 2025 yılında yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgemizin hayata geçmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Politika
img

Neredeyse kariyerini bitiriyordu! Korkulu rüyası Galatasaray'a geliyor
img

Türk ordusunun gücüne güç katacak
img

Okul ücretlerini ödemelerine rağmen vize alamadıkları için gidemiyorlar
500

Yorumlar (29)

Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

sizin elinizin değdiği hersey turkiyenin geleceğini olumsuz etkiler bir an önce sizi yargilayacagiz

Yorum Beğen187
Yorum Beğenme330
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdehide:

Reisin hedefleri büyük bizi refaha ulaştırmak için canla başla çalışıyor sadece bizi değil mazlumları ve din kardeşlerimizi de. Dünya Lideri diye boşa kabul edilmiyor bütün ülkelerce.

Yorum Beğen240
Yorum Beğenme228
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Ülkenin neresini satacak bu kadar gizli yapıyor toplantıyı

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme209
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Altunok:

Sizlere acıyorum. Sabah akşam hayaller kuruyorsunuz. O hayaller çoktan bitti, koçum. Zaten sizi yargılayacak olan, çoktan yargılamış. Şu an ayağımı uzatmış, keyifle izliyorum. Yargılanıyorsunuz zaten.

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme110
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Demek ki, bizim olanı yeniden almaya, Suriye'ye giriyoruz. Yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer!... Bravo!..

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemre null:

büyük ihtimal alkolun yasaklanmasi ve serbest piyasa politikasının devletin itibarına bekasina tehdit olduğu gerekçesiyle kaldirilmasi gerektiği de yazilacak yazılmazsa helak olup gidecegiz

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme69
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMusa Budak:

Toplantının gündem maddesi ne zaten uluslar arasi basını takip eden bilir. Pentagon Türkiye Suriye konusunda ciddi uyardı aksi durumda 2019 yılında konuşulan ambargolari en hızlı şekilde devreye alacaklarını söylediler. Gündem bu

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdem Bilican:

kurtlar vadisi geldi aklıma ihtiyarlae kırmızı kitap falan

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuseyin TAŞER:

VAYY BEE ILK DEFE GİZLİ ANAYASA

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Ağa:

O kırmızı kitabı İskender Büyük ele geçirmeye çalışmıştı bir zamanlar

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Cemal Enginyurt: İstiklal Marşı'nın 6. kıtasını bilmediğim için dayak yedim
Cemal Enginyurt'tan İstiklal Marşı itirafı: Dayak yedim
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne kadar alıyorlar
Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar

Son Dakika Haberleri

Ölünce beni kim yıkayacak, afişini kim astı? 2025 Kıtalararası Kupası'nı kim kazandı, FIFA Kulüpler Kıtalararası şampiyonu kim oldu (Real Madrid-Pachuca) Real Madrid Pachuca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Pachuca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Real Madrid Pachuca maçı ne maçı, kazanan ne kupası kazanacak? Dybala Galatasaray'a gelecek mi? 3. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 18 Aralık Çarşamba? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD PACHUCA) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef Barbaros şampiyon oldu mu, MasterChef şampiyonluğu var mı? 19 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 19 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.