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Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, seçimi kazanan CHP Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez'e resmi sonuçların açıklanmasını beklemeden görevini devretti.

Dönmez'e başarılar dileyen Gedüz, "Kazanan Kırkağaç halkımız olsun. İhtiyaç duyulduğu takdirde halkımız için her zaman hizmete hazırız" dedi.

KENDİ ROZETİNİ ÇIKARTIP DÖNMEZ'E TAKTI

Üstün Dönmez de Başkan Gedüz'e bu yaklaşımından dolayı teşekkür ederek, "Kırkağaçımıza en ufak çivi bile çakan kim varsa herkesten Allah razı olsun" dedi. Başkan Gedüz'e teşekkür etti.

Konuşmaların sonunda Başkan Gedüz, kendi belediye başkanı rozetini çıkartarak Üstün Dönmez'e taktı, belediye başkanlığı mührünü de teslim etti.

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Kaynak: ANKA / Politika

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