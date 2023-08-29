Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Bahşılı Kaymakamlığı ve belediyeyi ziyaret etti. Vali Makas, ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı ve toplantılar gerçekleştirdi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ilçe ziyareti kapsamında, Bahşılı Kaymakamlığı ve belediyeye ziyarette bulundu.

Makas, ilçeye gelişinde Vali Yardımcısı ve Bahşılı Kaymakam Vekili Ahmet Ferhat Özen, Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin ile yetkililer tarafından karşılandı.

Özen'den ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan, ardından belediyeyi ziyaret eden Vali Makas'a, Belediye Başkanı Tekin tarafından brifing verildi.

Makas, ardından belediyenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve kurum amirleri ile bir araya geldi.