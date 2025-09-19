Haberler

AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı
Güncelleme:
Kırıkkale'nin AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin belediyeye yönelik olarak başlatılan irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alındıkları öğrenildi.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan irtikap soruşturması çerçevesinde Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile aralarında belediye personelinin de olduğu 7 şüpheli polis ekiplerince sabah saatlerinde gözaltına alındı.

ESKİ BAŞKAN TÜRKYILMAZ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, Kırıkkale Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mayıs'ta Yahşiyan Belediyesi eski başkanı Osman Türkyılmaz ile 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Türkyılmaz ve iki kişi tutuklanmıştı.

AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

AHMET SUNGUR KİMDİR?

Kırıkkale'de 1971 yılında doğan Ahmet Sungur, ilk ve orta eğitimini Yahşihan'da, lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu olan Sungur, 1989 yılında Yahşihan Belediyesine memur olarak atandı ve Köy Hizmetleri bünyesinde elektrik teknikeri olarak görev aldı. Sungur, 2009, 2014 ve 2024 mahalli idareler seçimlerinde Yahşihan Belediye Başkanı seçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Politika
