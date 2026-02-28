Kırgızistan'dan Orta Doğu'daki çatışmanın taraflarına "itidal" çağrısı

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki çatışmanın tüm taraflarına azami itidal gösterme çağrısı yaptı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesinden derin endişe duyulduğu belirtilerek taraflara "itidal" çağrısı yaptı. Açıklamada, " Kırgızistan, BM Şartı ve uluslararası hukukun normlarına uygun olarak bölgedeki durumun barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası toplumun çabaları birleştirmesini destekliyor. Kırgızistan tarafları azami itidal göstermeye ve savaş eylemlerini derhal durdurmaya ve durumun ancak barışçıl araçlarla çözümü için yapıcı bir diyaloga en kısa sürede dönmek üzere mümkün olan tüm önlemleri almaya çağırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, durum istikrara kavuşana kadar Kırgızistan vatandaşlarının İran'ı ziyaret etmemeleri önerildi.

Kazakistan'da tüm güvenlik kurumları 24 saatlik çalışma düzenine geçti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Orta Doğu'daki durumun gerilmesi nedeniyle Güvenlik Konseyi Sekreteri Gizat Nurdaulet'e eylem planı hazırlama talimatı verdi. Eylem planının, İran çevresindeki durumun gerilmesi ve ülke istikrarının tehdit edilmesi olasılığı göz önüne alınarak acil önlemler alınmasını öngördüğünü aktarıldı.

Cumhurbaşkanı talimatıyla, tüm güvenlik kurumları gece gündüz çalışma düzenine geçirilirken Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda özel bir izleme grubu çalışmalarına başladı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı