Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Ortadoğu'ya Destek Mesajı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İslam Akademisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kırgız halkı kardeş Katar ve Filistin halklarıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tokmok şehrinde bir İslam Akademisi'nin açılış töreninde Orta Doğu'daki gelişmelere değindi. İsrail'in Katar'da ve Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılara değinen Caparov, "Kırgız halkı kardeş Katar ve Filistin halklarıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor. Kırgızistan uluslararası ilişkilerde güç kullanılmasına karşı çıkıyor ve Ortadoğu'da durumun daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü eylemlerin önlenmesini destekliyor" ifadelerini kullandı. - BİŞKEK