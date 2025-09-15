Haberler

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'dan Ortadoğu'ya Destek Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İslam Akademisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Kırgız halkının Katar ve Filistin halklarıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti ve uluslararası ilişkilerde güç kullanılmasına karşı çıktıklarını vurguladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, İslam Akademisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kırgız halkı kardeş Katar ve Filistin halklarıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tokmok şehrinde bir İslam Akademisi'nin açılış töreninde Orta Doğu'daki gelişmelere değindi. İsrail'in Katar'da ve Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılara değinen Caparov, "Kırgız halkı kardeş Katar ve Filistin halklarıyla dayanışma içinde olduğunu ifade ediyor. Kırgızistan uluslararası ilişkilerde güç kullanılmasına karşı çıkıyor ve Ortadoğu'da durumun daha da tırmanmasına yol açabilecek her türlü eylemlerin önlenmesini destekliyor" ifadelerini kullandı. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösteren çarşaflı kadın, isyan etti

Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösterip isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar: Bedeli ağır olur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.