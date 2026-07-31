Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’dan Aliyev’e birinci derece 'Manas' Nişanı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e birinci derece "Manas" Devlet Nişanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Caparov'a "Haydar Aliyev Nişanı" takdim etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'a geldi. Aliyev için Çolpon-Ata şehrindeki Ruh Ordu Kültür Merkezi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Törenin ardından iki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Kırgızistan ve Azerbaycan arasında ulaştırma, lojistik, enerji, yatırım, dijitalleşme, mali, insani ve diğer alanlarda işbirliği anlaşmaları ile Müttefiklik İlişkileri Anlaşması imzaladı.

Aliyev'e "Manas" Devlet Nişanı

Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan ile Azerbaycan arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi ile iki ülke halkları arasındaki dostluğun güçlendirilmesine sağladığı katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Aliyev'e birinci derece "Manas" Devlet Nişanı takdim etti.

Aliyev de, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine sağladığı katkıları için Caparov'a Azerbaycan'ın en yüksek devlet nişanı "Haydar Aliyev Nişanı"nı verdi.

Törende konuşan Caparov, İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'ın devletin güçlendirilmesi, ekonomik gelişme ve büyük çaplı projelerin hayata geçirilmesinde önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "Azerbaycan Cumhurbaşkanının desteği ve iki ülke halklarının birbirine yakınlaşmasına yönelik kararlı idaresi sayesinde Kırgızistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, dostluk ve karşılıklı güvene dayalı gerçek bir stratejik ortaklık niteliği kazandı. Bugün ise bu ilişkiler niteliksel olarak yeni bir aşamaya yükselerek müttefiklik düzeye ulaştı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı