Kırgızistan, envanterindeki Aksungur ve Akıncı taarruz ve silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) test etti. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, tatbikat alanında yapılan gösteriyi izledi. Türk savunma sanayisi ürünleri Kırgızistan'a memnuniyet veriyor.

Kırgızistan, Aksungur ve Akıncı SİHA'ları test etti

Kırgızistan, envanterindeki Aksungur ve Akıncı taarruz ve silahlı insansız hava araçlarını ( Siha ) test etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkenin Issık Göl Bölgesi'ndeki Edelveys adlı tatbikat alanında düzenlenen gösteri ve taktik tatbikatını izledi.

Edelveys, tatbikat alanında, Kırgızistan Sınır Muhafız Hizmetlerinin envanterinde bulunan yeni askeri teçhizatlar, Aksungur ve Akıncı SİHA'lar, mühendislik ve elektronik harp teçhizatları, zırhlı araçlar, silahlar ve yerli üretim insansız hava araçları (İHA) sergilendi.

Caparov'a, Akıncı ve Aksungur SİHA'ların taktik, teknik özellikleri sergilendi ve ateş gücü gösterildi.???????

Tatbikatta, SİHA'ların yanı sıra helikopterler de kullanıldı.

Türk savunma sanayisi ürünleri Kırgızistan'a memnuniyet veriyor

Caparov, burada yaptığı konuşmada, "Ülke tarihinde ilk kez Silahlı Kuvvetlerimize ve Sınır Güvenlik Hizmetimize modern silahlar ve askeri teçhizat tedariki bağlamında Bayraktar TB2, Akıncı ve Aksungur insansız hava araçlarının devlet bütçesinden karşılanarak satın alınmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Ülkenin Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmeye ve askeri personelin sosyal ihtiyaçlarını iyileştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Caparov, yeni modern teknolojilerin başarılı bir şekilde kullanılmasını kolaylaştırmak için bu tür tatbikatların düzenli olarak yapılacağını kaydetti.

Türkiye'den Aksungur ve Akıncı SİHA'ları dün teslim alan Kırgızistan'da, Cumhurbaşkanı tarafından Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Dank Devlet Ödülü takdim edilmişti.