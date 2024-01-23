Kıran kırana pazarlık! DEM Parti, CHP'den İstanbul'da üç ilçeyi istiyor

31 Mart'ta yapılacak yerel seçime geri sayım sürerken CHP ve Dem Parti'nin genel başkanlarının iki kez görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeler başladı. Dem Parti'nin CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'da Esenyurt haricinde Arnavutköy ve Adalar'ı da istediği öğrenildi.

LİDERLER ARASI GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmede iki partinin, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, bazı kentlerde seçim iş birliği yapmasına dönük ortak çalışma yürütme kararı alındı. Ortak çalışma için heyetler arasındaki görüşmeler de şekillenmeye başladı.

ESENYURT'LA BİRLİKTE ADALAR VE ARNAVUTKÖY'ÜN DE ADI GEÇİYOR

DEM Partililer, "Birlikte yönetim istiyoruz. Esenyurt adının öne çıkması, oradaki gücümüzün ve iddiamızın büyüklüğünden kaynaklanıyor. Gücümüz olan her yerde yönetimde olmak istiyoruz." değerlendirmesi yapıyor.

CHP ile yapılacak bir iş birliğinde DEM'in gücünün olduğu yerlerde yönetimde olunmak istenirken parti kaynakları, "Sadece Esenyurt değil, bir sürü ilçe için geçerli. Güçler dikkate alınmalı. Örneğin Adalar ve Arnavutköy de güçlü olduğumuz yerler." yorumunda bulunuyor.

BAŞAK DEMİRTAŞ SÜRPRİZİ

Öte yandan İBB adaylığı için isim ilan edip etmeyecekleri merak konusu olan DEM Parti de bir de Başak Demirtaş sürprizi yaşandı. "DEM Parti İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday gösterecek" iddialarını bir internet sitesine değerlendiren Başak Demirtaş, "Gelirse değerlendiririz" yorumunu yaptı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise konuyla ilgili açıklamasında "Tabii ki batıda bir aday havuzu oluşuyor. Başak Hanım'ın başvurması bizim için sevindirici bir şey. Biz bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz. Değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK'mız yapacak" dedi.