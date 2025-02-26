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Kim Jong-un Modern Ordu Oluşturma Talimatı Verdi

Kim Jong-un Modern Ordu Oluşturma Talimatı Verdi
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin modern bir orduya sahip olması gerektiğini belirterek askeri eğitimde teknoloji ve modern yöntemlerin önemine vurgu yaptı. Bu açıklama, Rusya'da Ukrayna'ya karşı savaşan Kuzey Kore askerlerinin yüksek kayıplar verdiği bir dönemde geldi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin her türlü savaşla mükemmel bir şekilde başa çıkabilecek yeteneklere sahip olması gerektiğini belirterek modern ordu oluşturulması talimatını verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kang Kon Askeri Akademisi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Akademide yaptığı konuşmada dünyadaki zorlu güvenlik ortamına dikkat çeken Kim, "Emperyalistlerin saldırgan ve savaşçı doğası en açık şekilde ortaya çıkmış, savaş ve kan dökmek sıradan hale gelmiştir" ifadelerini kullandı. Kim, askeri eğitimde modern teknoloji ve metotları benimsemenin önemine vurgu yaparken, Kuzey Kore ordusunun her türlü savaşla mükemmel bir şekilde başa çıkabilecek yeteneklere sahip olması gerektiğini söyledi. Kuzey Kore askerlerinin son teknoloji silah ve teknik ekipmanlara hakim olacak şekilde eğitilmesi gerektiğini ifade eden Kim, "Akademi, tarihini ve geleneğini modern bir bakış açısıyla ileriye taşımalı ve bunun Kore İşçi Partisi'nin orduyu güçlendirmeyi hedefleyen politikasının önemli bir parçası olduğunu unutmamalıdır" dedi. Orduda uygulama temelli eğitimin benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Kim, tüm askerlere "modern savaşın gerçek deneyimlerinin öğretilmesi" talimatını verdi.

Zamanlaması dikkat çekti

Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna'ya esir düşen Kuzey Kore askerleri, yaptıkları açıklamalarda dronlara karşı mücadele konusunda yalnızca temel eğitim aldıklarını, bu nedenle çok fazla kayıp verdiklerini belirtmişti. Kim'in modern ordu talimatının, Rusya'nın yanında savaşan Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna dronları karşısında büyük kayıplar vermesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Ukrayna yönetimi, Kuzey Kore güçlerinin Rusya'da ağır kayıplar verdiğini, Ocak ayı başlarında 3 binden fazla askerin öldüğünü veya yaralandığını açıklamıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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