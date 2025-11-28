Kilis'te Lojman ve Taziye Evi Açılışı Gerçekleştirildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Kilis'te lojman ve taziyeevinin açılışına katıldı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Tancan, Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyünde İl Müftülüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen lojman ve taziyeevinin açılışını yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tancan, inşa edilen lojman ve taziyeevinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, Vali Vekili İsmail Alsancak, Musabeyli Kaymakamı Erdem Karanfil, İl Müftüsü Alettin Bozkurt, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile vatandaşlar katıldı.