Kilis'te DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
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Kilis'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise bir kuru sıkı tabanca, 73 mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.
KİLİS'te, polis ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, terör örgütü ile irtibatlı 3 kişiyi belirledi. Ekipler çalışmasını tamamlamasının ardından ismi açıklanmayan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 1 kuru sıkı tabanca, tabancaya ait 73 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.