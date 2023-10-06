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Kilis'te DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Kilis'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütüne bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise bir kuru sıkı tabanca, 73 mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.