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CHP Sözcüsü Sarı: Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, yarın grup toplantısını gerçekleştirecek

CHP Sözcüsü Sarı: Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, yarın grup toplantısını gerçekleştirecek
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın TBMM'de grup toplantısı yaparak partililere ve halka hitap edeceğini duyurdu. Sarı, parti içi disiplin ve birlik çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı Sarı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir. Sayın Genel Başkanımız, partimizin birlik ve bütünlüğünün en önemli temsilcisidir. Tüm partililerimizi; sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, kurallara, teamüllere ve parti içi disipline uygun davranmaya davet ediyoruz. Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk, ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir. Özellikle milletvekili arkadaşlarımızın, TBMM'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır. Ülkemizin ve partimizin geleceği açısından önem taşıyan bu toplantıya tüm partililerimiz davetlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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