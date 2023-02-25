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Kılıçdaroğlu, yaralı depremzedeleri ziyaret etti

Politika Haberleri

Kılıçdaroğlu, yaralı depremzedeleri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralı depremzedeleri ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaralı depremzedeleri ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile depremde yaralanarak Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan depremzedelere ziyarette bulundu. Ziyarette CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de yer aldı. Kılıçdaroğlu, depremzedelere 'geçmiş olsun' dileğinde bulunurken, sağlık durumlarıyla ilgili de doktorlardan bilgi aldı.CHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile birlikte deprem bölgelerinden Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen yaralı depremzedeleri ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Şehir Hastanesi Ankara Politika Haberler

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