Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz buluşma

CHP'de tartışmalı kurultay davasının 24 Ekim'e ertelenmesinin ardından parti içinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Parti kurmayları süreci "iyi senaryolardan biri gerçekleşti" sözleriyle değerlendirirken, Genel Başkan Özgür Özel ve selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği dikkat çekti. İki liderin bu hafta içinde sürpriz bir görüşme yapabileceği öğrenildi.

BEKLENEN BULUŞMA ANKARA'DA OLABİLİR

CHP kaynaklarına göre görüşmeye, Meclis Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ev sahipliği yapacak. Buluşmanın, Emir'in Ankara'daki evinde gerçekleşmesi bekleniyor.

VEKİLLERDEN YOĞUN BASKI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Partideki gerginlik ve bölünme görüntüsünden rahatsız olan bazı milletvekillerinin, hem Özel'e hem de Kılıçdaroğlu'na "bir araya gelin" baskısı yaptığı belirtiliyor. Vekillerin aracı rolü üstlendiği iddia edilirken, parti kulislerinde bu görüşmenin sorunların çözümü için kritik bir adım olabileceği yorumları yapılıyor.

HİKMET ÇETİN'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÖZÜR

Öte yandan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, daha önce kullandığı ifadeler nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu arayarak özür diledi. Çetin'in, "Kemal Bey'in 'mutlak butlan' için en üst düzeyde temaslarda bulunduğunu düşündüm" sözlerini geri aldığı ve özrünün Kılıçdaroğlu tarafından "Aramanız kıymetli, ben zaten 'normalleşme' sürecine de karşıydım" şeklinde karşılandığı aktarıldı.

LÜTFÜ SAVAŞ: ÇÖZÜM HUKUKTUR

Olağan Kurultay'ın iptali için dava açan isimlerden Lütfü Savaş, erteleme kararının ardından yaptığı açıklamada, davayı tamamen kendi iradesiyle açtığını belirtti. "Ne Kılıçdaroğlu'nun ne de iktidarın yönlendirmesiyle hareket ettim" diyen Savaş, "Kurultay sırasında delegaydım. Eğer bir yolsuzluk veya usulsüzlük varsa çözüm yeri hukuktur" ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN'DEN TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na kongre için başvurduğu iddialarını yalanladı. Tekin, yalnızca karar defterinin tasdiki için başvuruda bulunduklarını belirterek, "Her gün bir yalanı düzeltmekten yoruldum. Biz de insanız, sabrımızın sınırı var. Nezaketimizi zorlamayın" dedi.