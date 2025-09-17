Haberler

Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz buluşma

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz buluşma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de kurultay davasının 24 Ekim'e ertelenmesinin ardından gözler Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. İki ismin bu hafta, Murat Emir'in ev sahipliğinde bir araya gelmesi bekleniyor. Parti içindeki gerginlikten rahatsız olan milletvekillerinin baskısıyla gerçekleşmesi planlanan buluşmanın, sorunların çözümü için kritik bir adım olacağı değerlendiriliyor.

CHP'de tartışmalı kurultay davasının 24 Ekim'e ertelenmesinin ardından parti içinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Parti kurmayları süreci "iyi senaryolardan biri gerçekleşti" sözleriyle değerlendirirken, Genel Başkan Özgür Özel ve selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliği dikkat çekti. İki liderin bu hafta içinde sürpriz bir görüşme yapabileceği öğrenildi.

BEKLENEN BULUŞMA ANKARA'DA OLABİLİR

CHP kaynaklarına göre görüşmeye, Meclis Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ev sahipliği yapacak. Buluşmanın, Emir'in Ankara'daki evinde gerçekleşmesi bekleniyor.

VEKİLLERDEN YOĞUN BASKI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Partideki gerginlik ve bölünme görüntüsünden rahatsız olan bazı milletvekillerinin, hem Özel'e hem de Kılıçdaroğlu'na "bir araya gelin" baskısı yaptığı belirtiliyor. Vekillerin aracı rolü üstlendiği iddia edilirken, parti kulislerinde bu görüşmenin sorunların çözümü için kritik bir adım olabileceği yorumları yapılıyor.

HİKMET ÇETİN'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÖZÜR

Öte yandan eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, daha önce kullandığı ifadeler nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu arayarak özür diledi. Çetin'in, "Kemal Bey'in 'mutlak butlan' için en üst düzeyde temaslarda bulunduğunu düşündüm" sözlerini geri aldığı ve özrünün Kılıçdaroğlu tarafından "Aramanız kıymetli, ben zaten 'normalleşme' sürecine de karşıydım" şeklinde karşılandığı aktarıldı.

LÜTFÜ SAVAŞ: ÇÖZÜM HUKUKTUR

Olağan Kurultay'ın iptali için dava açan isimlerden Lütfü Savaş, erteleme kararının ardından yaptığı açıklamada, davayı tamamen kendi iradesiyle açtığını belirtti. "Ne Kılıçdaroğlu'nun ne de iktidarın yönlendirmesiyle hareket ettim" diyen Savaş, "Kurultay sırasında delegaydım. Eğer bir yolsuzluk veya usulsüzlük varsa çözüm yeri hukuktur" ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN'DEN TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na kongre için başvurduğu iddialarını yalanladı. Tekin, yalnızca karar defterinin tasdiki için başvuruda bulunduklarını belirterek, "Her gün bir yalanı düzeltmekten yoruldum. Biz de insanız, sabrımızın sınırı var. Nezaketimizi zorlamayın" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 20 tutuklama! Aralarında belediye başkanı da var

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklandı
Netanyahu'ya borsa şoku! Apar topar basın toplantısı düzenledi

Netanyahu'ya borsa şoku! Apar topar basın toplantısı düzenledi
Çocuklarının yanında babaya tokat atan şahsın iş yeri kurşunlandı

Çocuklarının yanında babaya tokat atan şahsın iş yeri kurşunlandı
Kurye yemek siparişini getirdiği kadın müşterinin evine girmeye çalıştı

Genç kadına siparişini teslim eden kuryeden skandal hareket
İsrail uçakları, Yemen'deki Hudeyde Limanı'nı bombaladı

Gazze'yi kana bulayan İsrail, tehdit ettiği bir ülkeye daha saldırdı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Muhalefetin AKP'ye hizmet ettiğini ve sahte bir muhalefet olduğunu anladığınız gün aydınlandığınız ve büyük resmi gördüğünüz gün olacaktır.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSözüm Sana:

danısıklı döğüş oldugu nasıl da belli :) AKP MHP CHP birleşecekler . Aha da buraya yazıyorum. Hersey senaryo gıbı gorunuyor. Chp gostermelık muhalefetlik yapıp surece destek verıyor. . Elbirliğiyle anayasayı degıstırecekler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstifalar peş peşe geldi, dengeler değişti! Bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Bir belediye daha el değiştiriyor
İstanbul'da otopilot modundayken kontrolden çıkan Tesla kaza yaptı

Otopilot modundaki Tesla, İstanbul trafiğini birbirine kattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.