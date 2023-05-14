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Kılıçdaroğlu ve Eşi Oy Kullandı

Kılıçdaroğlu ve Eşi Oy Kullandı

Politika Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte oy kullanırken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı ve 'Eşim Selvi Hanım'la birlikte oyumuzu kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun' dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte oy kullanırken çekilmiş fotoğraflarını paylaştı ve "Eşim Selvi Hanım'la birlikte oyumuzu kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Arjantin İlkokulu'nda oy kullandı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, "Eşim Selvi Hanım'la birlikte oyumuzu kullandık. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" mesajıyla birlikte oy kullandıkları ana ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Kaynak: ANKA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Politika Haberler

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