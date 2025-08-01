Kılıçdaroğlu, Tutuklu Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Kılıçdaroğlu, Tutuklu Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da tutuklu bulunan belediye başkanları Muhittin Böcek ve Niyazi Nefi Kara'yı ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 1,5 saat sürdü.

ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve geçici olarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Muhittin Böcek ve Niyazi Nefi Kara'yı ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile 'rüşvet', 'yolsuzluk' ve 'zimmete para geçirme' suçlamasıyla tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'yı ziyaret için Antalya'ya geldi. Kılıçdaroğlu, Antalya girişinde partililer tarafından karşılandı.

GÖRÜŞMELERİ 1,5 SAAT SÜRDÜ

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eski Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile bazı partililer tarafından bir akaryakıt istasyonunda karşılanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile birlikte kente geldi. Bazı partililerin "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganı da attığı karşılamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na geçti. Kılıçdaroğlu, cezaevinde önce Muhittin Böcek'i ardından Niyazi Nefi Kara'yı ziyaret etti. Cezaevine saat 13.45'te gelen Kılıçdaroğlu'nun Böcek ve Kara ile görüşmeleri, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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