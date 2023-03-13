Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerince öldürülmek istenen bir siyasetçiyim, tehditleri önemsemiyorum

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yönelik suikast tehditleri bulunduğuna ilişkin haberlere "Ben terör örgütleri tarafından öldürülmek ve kimi güçler tarafından linç edilmek istenen bir siyasetçiyim. Ne yaşamış olursam olayım, bir adım geri adım atmadım. Dolayısıyla kimse de endişe etmesin. Neyle ve kiminle tehdit ederlerse etsinler; tehdit eder görünürlerse görünsünler başaramayacaklar. İlk seçimlerde iktidarı devralacağız" sözleriyle yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'nın adayı olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast duyumları aldıklarını söylemişti. Özel, "Durum ciddi. Zırhlı araç yolladılar Kılıçdaroğlu kabul etmedi. Bu tehditler aslında seçimi bir korku iklimine taşımaya yönelik" ifadelerini kullanmıştı.

"BEN KİMİ GÜÇLER TARAFINDAN LİNÇ EDİLMEK İSTENEN BİR SİYASETÇİYİM"

Kendisine yönelik tehditler bulunduğu haberlerine ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Olur, böyle şeyler; önemsemiyorum. Ben terör örgütleri tarafından öldürülmek ve kimi güçler tarafından linç edilmek istenen bir siyasetçiyim. Ne yaşamış olursam olayım, bir adım geri adım atmadım. Dolayısıyla kimse de endişe etmesin. Bu türden haberlerin aynı zamanda bazı mahfillerin propaganda enstrümanı olduğunu da biliyorum" dedi.

"İLK SEÇİMLERDE İKTİDARI DEVRALACAĞIZ"

Bu tip haberler üzerinden toplumda korku ve endişe yaratılmak istendiğini belirten Kılıçdaroğlu, gazeteci Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamada "Kimsenin endişesi olmasın. Neyle ve kiminle tehdit ederlerse etsinler; tehdit eder görünürlerse görünsünler başaramayacaklar. İlk seçimlerde iktidarı devralacağız ve cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.