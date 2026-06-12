CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesi'yle ilgili heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonla ilgili bir heyet görevlendirdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kılıçrdaroğlu, Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyon ile ilgili Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar başkanlığında bir heyet görevlendirdi. MYK toplantısının ardından İstanbul'a yola çıkan Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar başkanlığındaki heyet, yetkililerden hukuki durum ile ilgili bilgi alacak ve süreci yakından takip edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı