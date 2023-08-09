Kılıçdaroğlu, Şehit Fethi Şahin'in Babasıyla Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEAŞ tarafından öldürüldüğü iddia edilen er Fethi Şahin'in babası Mehmet Şahin ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016'da DEAŞ tarafından öldürüldüğü yönünde sosyal medyada görüntüleri paylaşılan er Fethi Şahin'in babası Mehmet Şahin ile görüştü.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Fethi Şahin'in babası Mehmet Şahin ve aile yakınları ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik eşlik etti" denildi.