Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı dikkat çekti - Haberler

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Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı dikkat çekti

Haberler.com - Politika
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Diyarbakır'da bir araştırma derneğinin başkanı Mehmet Vural, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yaptığı basın açıklamasında "Güney'deki ve Rojova'daki askeri operasyonlar durdurulsun" ifadelerini kullandı. Bu sırada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bakışlarını kaçırdığı görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır programı kapsamında Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen "Türkiye'de muhalefet ve CHP'nin tutumu" konulu panele katıldı.

Panelde söz alan Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Başkanı Mehmet Vural, CHP liderinin yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde YPG ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarına ilişkin, "Bunlar artık bir terör operasyonundan çıkıp bir halkı ezmek için yapılan operasyonlara dönüşmüştür, durdurulmalıdır" dedi.

KILIÇDAROĞLU BAKIŞLARINI KAÇIRDI

Bu sözleri duyan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise aniden başını ters tarafa doğru çevirdiği görüldü. Videonun sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından çok sayıda yorum yapıldı.

Kılıçdaroğlu'nun 'TSK operasyonları durdursun' diyen dernek başkanının yanındaki tavrı gündeme oturdu

ÜMİT ÖZDAĞ: CUMHURİYET DÜŞMANLARINA TAVİZ VERİLİYOR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, şunları söyledi: "Atatürkçüler izin ve destek verdiği sürece Atatürksüz ve Türksüz CHP yönetimi 1921 Anayasasına atıfla Cumhuriyet düşmanlarına taviz verecek, devlet yıkıcılar İle yan yana oturacaktır. Atatürk gardırop değil, milli devlettir. Atatürkçüler bunu anlarsa doğru adımı atarlar."

Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (38)

Aynur Muhumayeva:

CHP herşey beklerim Kemal'in işine gelmiyor ondan başını çeviriyor

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burakk:

Adam seneler içerisinde Atatürk' ün partisini öyle bir hale getirdi ki, ortaya aslına hiç benzemez bir acayiplik çıktı. Anlamadığım demokrat, Atatürkçü insanlar bunu nasıl göremiyorlar?

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Kenan Tetik:

Chp asla gelemezde gelirse dediğinizi yapar vatanını seven kime oy vereceğini bilir

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