Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı dikkat çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır programı kapsamında Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen "Türkiye'de muhalefet ve CHP'nin tutumu" konulu panele katıldı.

Panelde söz alan Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi Başkanı Mehmet Vural, CHP liderinin yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde YPG ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarına ilişkin, "Bunlar artık bir terör operasyonundan çıkıp bir halkı ezmek için yapılan operasyonlara dönüşmüştür, durdurulmalıdır" dedi.

KILIÇDAROĞLU BAKIŞLARINI KAÇIRDI

Bu sözleri duyan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise aniden başını ters tarafa doğru çevirdiği görüldü. Videonun sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından çok sayıda yorum yapıldı.

ÜMİT ÖZDAĞ: CUMHURİYET DÜŞMANLARINA TAVİZ VERİLİYOR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, şunları söyledi: "Atatürkçüler izin ve destek verdiği sürece Atatürksüz ve Türksüz CHP yönetimi 1921 Anayasasına atıfla Cumhuriyet düşmanlarına taviz verecek, devlet yıkıcılar İle yan yana oturacaktır. Atatürk gardırop değil, milli devlettir. Atatürkçüler bunu anlarsa doğru adımı atarlar."

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