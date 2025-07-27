Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde! 'Havadan müdahale etmiyor' dedi, helikopter sesi duyuldu

Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde! 'Havadan müdahale etmiyor' dedi, helikopter sesi duyuldu
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Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde! 'Havadan müdahale etmiyor' dedi, helikopter sesi duyuldu
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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Orman yangınına helikopterle müdahaleye edilmiyor" dediği sırada tepeden helikopter geçtiği anlar yeniden gündem oldu.

Geçtiğimiz yıllarda çekilen ve CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Orman yangınına helikopterle müdahaleye edilmiyor" dediği sırada tepeden helikopter geçtiği anlar yeniden gündem oldu.

Orman yangınlarına yönelik havadan yeterli müdahalenin gerçekleşmediği yönündeki eleştirilerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce çekilen görüntüleri gündeme geldi.

KILIÇDAROĞLU'NUN O SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Orman yangınına helikopterle müdahaleye edilmiyor" dediği sırada tepeden helikopter geçtiği anlar yeniden gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıj7whzt5y95:

yalnızca gülüyorum ????

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Haber YorumlarıErkan Dag:

bu millet Kılıçdaroğlu nün kiymetini bilemedi çok ararız kilicdaroglunu

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Haber YorumlarıAGulden:

Kilicdaroglu Baykali oyunla indirdi imaminpiskigide ozgurle birlik olup kilicdaroglunu indirdi. Etme bulma dunyasi! Kokusmus politika her yerde!

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