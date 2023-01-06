İmamoğlu kameraya yakalandı! Kılıçdaroğlu'nun o sözüne verdiği tepki bomba

Bostancı-Dudullu Metro Hattı Açılış Töreni'nde bir konuşma yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek" şeklindeki sözleri sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Dudullu-Bostancı metro hattı bugün hizmete açıldı. Açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da eşlik etti.

"İSTANBUL'U DÜNYANIN İNCİSİ HALİNE GETİRECEK"

Açılış töreninde sahneye çıkarak alandakilere hitap eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem Bey'in verdiği hizmeti sindiremiyorlar. Belediye başkanlarımızın verdiği hizmeti sindiremiyorlar. İstanbul'u beton ormanına çevirdiler. Bunu da gayet iyi biliyoruz ama Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda hiç kimse endişe duymasın. Ve biz bu görevi hep birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek" dediği esnada kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. CHP liderinin bu cümleyi sarf ettiği esnada İmamoğlu'nun yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.