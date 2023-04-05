Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere yönelik vaadine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a jet yanıt: Bay Kemal sözünden dönmez

Kılıçdaroğlu, emekli ikramiyeleriyle ilgili vaadine "İstismar siyaseti yürütüyor" diyerek tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. İkramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkaracağını tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Biz iki maaş ikramiye dedik, sonra ne oldu? Emekliye verdi iki maaş ikramiyeyi. Hesabını kitabını kuruşu kuruşuna yaptık. Kurban bayramında bütün emeklilerin hesabına 15 bin lira para yatacak. Bütün emekliler görecek Bay Kemal sözünden dönmez." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un moderatörlüğünü yaptığı 'Olaylar ve Görüşler' programına konuk oldu. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, emekli ikramiyeleriyle ilgili vaadine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

"İKİ MAAŞ İKRAMİYE DEDİK, SONRA NE OLDU?"

Her şeyi kuruşu kuruşuna hesapladığını belirten Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne diyor? 'Emekli maaşı üzerinden istismar ediyormuş'. Biz iki maaş ikramiye dedik, sonra ne oldu? Emekliye verdi iki maaş ikramiyeyi. Ben emekliye asgari ücret kadar bayram ikramiyesi vereceğim. Aynı şeyi söylüyorum. Hesabını kitabını kuruşu kuruşuna yaptık." dedi.

"KURBAN BAYRAMI'NDA 15 BİN LİRA YATACAK"

Sözünün arkasında durduğunu belirten Kılıçaroğlu, "Kurban bayramında Cumhurbaşkanı olarak geldiğimde bütün emeklilerin hesabı 15 bin lira para yatacak. Önümüzdeki kurban bayramında. Bütün emekliler görecek. Para yokmuş, 5'li çeteye paralar var, KKM'ye para var, saraydan maaş alanlara par var." ifadelerini kullandı.

"GÖRECEKLER BAY KEMAL SÖZÜNDEN DÖNMEZ"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Emekli bu ülkenin kalkınması için emek harcayan kişidir. Bütün hayatında çalıştı, alın teri döktü, primini ödedi ve sonra geldi emekli oldu. Eskide emeklinin aldığı aylık asgari ücretten fazlaydı. Şimdi açlık sınırının altında. Emekliyi bu hale getirdiler. Ben o aylıkları tamamını Kurban Bayramı'nda her bir emeklinin aylığına yatıracağım. 15 bin lirayı yatıracağım. Görecekler Bay Kemal sözünden dönmez."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

Bugün iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun emekli ikramiyeleriyle ilgili vaadine tepki gösterdi. Erdoğan, "Son günlerde birileri emekli maaş ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor. Söz veriyormuş. Aynı zat kazandığı belediyelerden tek bir işçinin işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti. Bunca insan belediyelerden çıkarıldı. Bu kişi namus sözünü yerine getirmedi. Belediyelerinde her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Onların da hiçbirini tutmadılar. Her çiftçiye bedava traktör vereceğiz dediler. Hangi çiftçiye vermişler. Emeklileri gözlerine kestirmişler. Açmışlar vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar." dedi.