Haberler

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'ten Adalet Bakanı Gürlek ile görüştüğü iddialarına yalanlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğü yönündeki iddiaları 'ahlaksızca bir iftira' olarak nitelendirip reddetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğü iddialarını yalanladı.

Avukat Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüğüm özelinde ortaya atılan iddia, ahlaksızca ileri sürülen bir iftira kapsamında kalmaktadır. Hiçbir zaman Akın Gürlek ile tanışmadım, bir araya gelmedim, kendisi ile hiçbir iletişimim olmadı. Hodri meydan diyorum. İddianızı ispatlayın, derhal gereğini yapayım. Aksi halde müfteri konumunda olacaksınız. Yalan ve iftira kişiliğin bir parçası olmamalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı

Trump tehdit etti, bu sefer İran ağız değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elias Jelert Galatasaray'a geri döndü

Yıldız isim Galatasaray'a geri döndü
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

ABD'nin yasaklarından Filistin Futbol Federasyonu Başkanı da nasibini aldı

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı'nı da ülkeye almadılar
Tavuk firmalarına denetim kayyumu atanmasıyla ilgili başsavcılıktan açıklama

Dev tavuk firmalarının merak ettiği soruya yanıt var
Kendisini zorla askere götürmek isteyen seferberlik görevlilerini tekme tokat dövdü

Kendisini almaya gelen askerleri döverek tek tek yere indirdi
Tanju Çolak'tan Montella'ya eleştiri: Oynattığı oyuncularda adaletsizlik var

Maçımıza saatler kala yaptığı gereksiz yoruma bakın! Oldu mu şimdi?
Dünyanın izlediği salgında korkulan oldu: Ebola sığınmacı kampına sıçradı

Dünyayı hızla saran salgında korkulan oldu