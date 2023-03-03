Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e yönelik ifadelerine İYİ Parti'den yanıt: Milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındayız

Yayınladığı video ile "Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi." diyerek Akşener'e tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'den yanıt geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek milletimize sunduğumuz taahhütler bizim için bir emanettir! Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır" ifadelerini kullandı.

6'lı Masa'nın 12. toplantısının ardından Millet İttifakı'nda kriz patlak verdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalktı. Bu gelişme sonrası Kılıçdaroğlu sosyal medyadan 2 dakika 36 saniyelik bir video yayınlayarak isim vermeden Akşener'e tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E SERT SÖZLER

Kılıçdaroğlu, "Ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim, sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır." dedi.

İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İYİ Parti'den yanıt gecikmedi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uzlaşma, istişare ve halkın tercihi diyerek milletimize sunduğumuz taahhütler bizim için bir emanettir! Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep milletimize inandık. İYİ Parti milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır." ifadelerini kullandı.