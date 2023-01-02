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Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan Davutoğlu'na "CHP-İYİ Parti geriliminden rahatsız mısınız?" diye soruldu

Politika Haberleri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel merkez binasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Görüşme öncesi Davutoğlu'na, "CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilimden rahatsız mısınız?" diye soruldu. Davutoğlu bu soruyu, ""Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız" diye yanıtladı.

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında basına kapalı olarak yapılan görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU'NA GİDECEK

Davutoğlu, 5 Ocak'taki toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun ardından bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da ziyaret edecek.

"GERİLİMDEN RAHATSIZ MISINIZ?" DİYE SORULDU

Davutoğlu, görüşme öncesinde bir basın mensubunun "CHP ve İYİ Parti arasındaki polemiğin masanın dört üyesini rahatsız ettiği yönünde söylemler var. Değerlendirmeniz nedir" sorusuna, "Değerlendirmeyi 5 Ocak günü hep beraber yapacağız" yanıtını verdi.

Haberler.com - Politika

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