Kılıçdaroğlu'ndan taziye mesajı

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Etimesgut Kongresi'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski ilçe başkanı Faruk Özdemir için Twitter üzerinden taziye mesajı yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşımız Faruk Özdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Partimizin Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!" dedi.

Barış TAŞKIRAN/ANKARA, -