Kılıçdaroğlu'ndan sitemli vatandaşın "Neden çıkıp adayım demiyorsun?" sorusuna tek cümlelik yanıt - Haberler

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Kılıçdaroğlu'ndan sitemli vatandaşın "Neden çıkıp adayım demiyorsun?" sorusuna tek cümlelik yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında bir vatandaş tarafından Kılıçdaroğlu'na, "Neden çıkıp Cumhurbaşkanı adayıyım diyemiyorsun?" diye soruldu. Kılıçdaroğlu bu soruya, "Onu 6 kişi kararlaştıracağız" sözleriyle yanıt verdi.

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Kentteki bir otelde milletvekilleriyle basına kapalı gerçekleşen partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, daha sonra Taşmağazalar Çarşısı'ndaki esnafa ziyaretler yaptı.

"6'LI MASADA HDP YOK"

Ziyarette bir vatandaşın, "CHP'nin PKK'ya yandaş çıktığını ve 6'lı masada HDP'nin de olduğunu" iddia etmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK ile miting yaptıysa, Allah belasını versin." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan sitemli vatandaşın 'Neden çıkıp adayım demiyorsun?' sorusuna yanıt

"ADAYI HEP BİRLİKTE BELİRLEYECEĞİZ

Aynı kişinin, "Peki onlarla niye ittifak kuruyorsun, direkt çıkıp ben Cumhurbaşkanı adayıyım diyemiyorsun." sözü üzerine Kılıçdaroğlu, "Onu (Cumhurbaşkanı adayı kararı) 6 kişi vereceğiz, tek başımıza değil. Sen bu tür yanlış propagandalara inanma. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Biri vatan, biri bayrak." ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum Politika Güncel Haberler

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