Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'ten açıklama Açıklaması

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı aracılığıyla Özgür Özel'i arayacağını ve partideki sorunları müzakereyle çözmek için çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Sayın Genel Başkanımız, CHP'de kaosun engellenmesi kapsamında yapmış olduğu değerlendirmeler özelinde birazdan Sayın Özgür Özel'i arayacak ve CHP'nin bu sorundan birlikte el ele müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecektir." dedi.

Çelik, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avukat Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımız, CHP'de kaosun engellenmesi kapsamında yapmış olduğu değerlendirmeler özelinde birazdan Sayın Özgür Özel'i arayacak ve CHP'nin bu sorundan birlikte el ele müzakere ederek çıkması kapsamında gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecektir. Dolayısıyla bu bilginin, yani Özgür Özel'in birazdan Sayın Genel Başkanımız tarafından aranacağı bilgisini size sunmak istedim. Zaman zaman Sayın Genel Başkanımızın sunmak istediği değerlendirmeleri sizlere sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Utku Şimşek
