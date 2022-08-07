Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavı çağrısı: Bu sınava girmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve öğretmenleri adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere kategorilere ayırmak için yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi ve Sınavına tepki gösterdi.

ÖĞRETMELERE "SINAVI GİRMEYİN" ÇAĞRISI

Sınavı son derece rencide edici bulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, öğretmenlere bir de çağrıda bulunarak bu sınava girmemelerini ve çözümü seçimden sonra birlikte konuşarak bulacaklarını ifade etti.

"RENCİDE EDİCİ"

Paylaşımında Kılıçdaroğlu, "Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz" dedi.