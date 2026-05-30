CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Halkla Bayramlaşma" programı için genel merkeze geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın kurultay kararı sonrası parti genel merkezinde 'Halkla Bayramlaşma' programı düzenledi. Partililer tarafından sloganlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, makam odasına geçti.
Genel merkezde partililerle bayramlaşacak olan Kılıçdaroğlu, saat 12.40'ta Çukurambar'daki evinden çıktı.
Evinin önünde bekleyen ve kendisini alkışlayan partililerle selamlaşan Kılıçdaroğlu, makam aracına binerek konutundan ayrıldı.
Saat 12.50'de genel merkeze gelen Kılıçdaroğlu, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganıyla karşılandı ve partililer tarafından makam aracına karanfil bırakıldı.
Parti otoparkından giriş yapmasının ardından 12. katta bulunan makam odasına geçen Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te "Halkla Bayramlaşma" programı gerçekleştirecek.