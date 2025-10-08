Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e gözdağı: Üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir

Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e gözdağı: Üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir
Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadaki yaklaşık 1 aylık suskunluğunu İsrail tarafından alıkonulan 3 milletvekili için bozdu. Kılıçdaroğlu, "Milletimizin iradesini üzerinde taşıyan üç milletvekilimiz ve filoya eşlik eden vatandaşlarımızın ayaklarına taş değer, gemilerine dalga vurur, üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir; kıyamet kopar ama adalet yerini bulur" dedi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in üç Türk milletvekilinin de bulunduğu gemiye müdahale etmesine ilişkin açıklama yaptı.

3 VEKİL ALIKONULDU

İsrail, Gazze'ye uygulanan ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere uluslararası sularda sabah saatlerinde baskın düzenlemişti. Limana çekilen gemilerden Vicdan'da Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyordu.

"3 MİLYON MEHMETÇİK GELİR"

Vekiller ile Türk vatandaşlarının kurtarılması için girişimler sürerken CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Küresel sermayenin büyük ortağı ama Orta Doğu'nun azgın azınlığı olan İsrail yönetimine 'Dur!' diyebilme cesareti, Filistinlilerin vatanlarında verdiği var olma kararlılığının adı ve yaşayan vicdanların su yoluyla insanlığa götürdüğü umuttur Sumud Filosu. Milletimizin iradesini üzerinde taşıyan üç milletvekilimiz Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca ve filoya eşlik eden vatandaşlarımızın ayaklarına taş değer, gemilerine dalga vurur, üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir; kıyamet kopar ama adalet yerini bulur. İnsanlık vicdanını cesaretle Filistin'e taşıyan her bir kardeşime bin selam olsun." ifadelerini kullandı.

500

Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıhalilingunlugu1981:

helal olsun çok güzel konusmussun

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan cıftcı:

Erdoğan gereğini yapacaktır. Bu laflar şov maksatlı olsa da yerinde...

yanıt1
yanıt4
Haber YorumlarıRıdvan Polat:

Helal olsun sayın Kılıçdaroğlu

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelik:

hayret ki ne hayret! aferin aferin böyle vatanı milleti ümmeti koruyun belki size oy verir millet

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFirat Tas:

Kılıçartığı beş bin polis ile senin il binan israil tarafından basılmadı ve sen başını kuma gömdün şimdide kumuna geri dön

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

sus ln köpk

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Özgür beyde çıt yok olsada milletin gazını almak için kibar cümleler kullanacak Chp Büyük İsrail'in en büyük parçasıdır

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
