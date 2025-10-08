Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e gözdağı: Üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in üç Türk milletvekilinin de bulunduğu gemiye müdahale etmesine ilişkin açıklama yaptı.

3 VEKİL ALIKONULDU

İsrail, Gazze'ye uygulanan ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yolda olan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere uluslararası sularda sabah saatlerinde baskın düzenlemişti. Limana çekilen gemilerden Vicdan'da Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de yer alıyordu.

"3 MİLYON MEHMETÇİK GELİR"

Vekiller ile Türk vatandaşlarının kurtarılması için girişimler sürerken CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Küresel sermayenin büyük ortağı ama Orta Doğu'nun azgın azınlığı olan İsrail yönetimine 'Dur!' diyebilme cesareti, Filistinlilerin vatanlarında verdiği var olma kararlılığının adı ve yaşayan vicdanların su yoluyla insanlığa götürdüğü umuttur Sumud Filosu. Milletimizin iradesini üzerinde taşıyan üç milletvekilimiz Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca ve filoya eşlik eden vatandaşlarımızın ayaklarına taş değer, gemilerine dalga vurur, üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir; kıyamet kopar ama adalet yerini bulur. İnsanlık vicdanını cesaretle Filistin'e taşıyan her bir kardeşime bin selam olsun." ifadelerini kullandı.