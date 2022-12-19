Kılıçdaroğlu'ndan HDP'lilere gözaltına tepki! Mithat Sancar'a destek verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yaşanan tokat olayı nedeniyle izinsiz protesto gösterisi düzenlemek isteyen HDP'lilerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a yönelik bu ayıbı kınıyorum" dedi.

Kadıköy ilçesinde dün toplanan bir grup HDP'li, cezaevindeki PKK'lılar için eylem yapmak istedi. Polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi. Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup, polisle arbede yaşadı. Polis, kendisine bağırıp hakaret eden Encü'ye tokat attı. O anlar kameralara yansıdı.

PROTESTO İÇİN TOPLANDILAR

HDP'liler bugün ise izinsiz bir şekilde Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın önünde polisi protesto etmek amacıyla toplantı. Ancak gösterinin ve açıklamanın yasal olmadığını belirten ekipler grubun dağılmasını istedi. Grubun direnmesinin ardından polis ekipleri, Ferhat Encü'nün de aralarında olduğu 69 kişiyi gözaltına aldı. DP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP milletvekili Garo Paylan binaya alınmadı. Sancar burada basın mensuplarının soruları üzerine, "Şu kuşatma ve engelleme hukuksuzluğu, zalimliği daha da derinleştiriyor" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise HDP'lilere destek geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir şart altında, talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez! HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a yönelik bu ayıbı kınıyorum" dedi.