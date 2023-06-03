Kılıçdaroğlu'ndan "Genel başkanlığı bırakacak mısınız?" sorusuna tek cümlelik yanıt

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılamaması sonrası koltuğu tehlikeye giren CHP lideri Kılıçdaroğlu, verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen "Genel başkanlığı bırakacak mısınız?" sorusuna "Ona parti karar verir tabi doğal olarak" sözleriyle yanıt verdi.

Seçim sonrası sessizliğini bozan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

GÖREVİ BIRAKACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından genel başkanlığı da sorgulanır hale gelen Kılıçdaroğlu, "Görevi bırakacak mısınız?" sorusuna "Ona parti karar verir tabi doğal olarak" şeklinde yanıt verdi.

MYK ÜYELERİNİN İSTİFASI

MYK üyelerinin istifa etmelerini yorumlayan Kılıçdaroğlu, "CHP Parti Meclisi üyeleri her seçimden sonra olduğu gibi, bu seçim sonrası da doğal olarak kendileri istifa dilekçelerini verdiler. Daha önceki seçimlerde de veriyorlardı. Bu partimizde geleneksel bir durum. Parti Meclimiz de bugün (Cumartesi) toplanacak. Doğal olarak seçim sürecini konuşacağız. MYK da arkadaşlar görüşlerini ifade ettiler. Partimizin seçim süreci, yapılan harcamalar ve diğer konularla ilgili Merkez Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlara bilgi verildi. Her konu bütün ayrıntılarıyla ele alındı, konuşuldu. Onların soruları, görüşleri alındı. Artılarımız eksilerimiz değerlendirildi" dedi.

"OLAĞAN KURULTAYI YASALARA GÖRE YAPACAĞIZ"

Partisinin olağan kurultayını seçim nedeniyle ertelediklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bundan sonraki süreci ise şöyle anlattı: "Olağan kurultayımızı yasalara göre yapacağız. Ona da Parti Meclisimiz karar verecek. Bunun için hukukçu arkadaşlarımız bir tarihlendirme yapıyor. O tarihlendirme içerisinde belli aşamalarda ilçe, il kongreleri, sonra kurultay yapılacak. Belli bir süreç var ve o süreç içerisinde bunları tamamlayacağız."