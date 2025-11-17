Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti

Güncelleme:
İstanbul'a gelen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır. Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu Edirne ve Silivri cezaevlerinde tutuklu siyasetçiler Selahattin Demirtaş, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Şükrü Genç ve Zeydan Karalar'la görüştüğü, ancak Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmediği ortaya çıktı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki yoğun programında hem cezaevlerindeki tutuklu siyasetçilerle görüştü hem de Çırağan Sarayı'nda çok sayıda siyasi ismin bir araya geldiği düğünde nikah şahitliği yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile görüşmemesi dikkat çekti.

CEZAEVİ ZİYARETLERİNDEN SONRA DÜĞÜNE KATILDI

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonunu İstanbul'da yoğun bir temas trafiğiyle geçirdi. Kılıçdaroğlu, dört dönem CHP milletvekilliği yapan Mehmet Sevigen'in oğlunun Çırağan Sarayı'ndaki düğününe katıldı. Nikâh şahitleri arasında CHP'li Muharrem İnce, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül ve sanatçı Orhan Gencebay da yer aldı.

DEMİRTAŞ VE ATALAY ZİYARET EDİLDİ

BirGün yazarı Timur Soykan'ın aktardığı bilgilere göre Kılıçdaroğlu, İstanbul programı kapsamında önce Edirne F Tipi Cezaevi'ne giderek eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Ardından Silivri Cezaevi'ne geçen Kılıçdaroğlu, burada TİP Milletvekili Can Atalay ile eski Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ayrıca tutuklu bulunan eski CHP Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile de bir araya geldi.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMEDİ

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmeyen Kılıçdaroğlu'nun, İBB dosyasındaki iddianameyi detaylı şekilde inceledikten sonra İmamoğlu ile görüşmeyi planladığı öğrenildi.


