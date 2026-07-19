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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vefatının birinci yılında Altan Öymen'i andı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan Altan Öymen'in vefatının birinci yılında saygı ve özlem dolu bir mesaj yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in vefatının birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Altan Öymen, geride yalnızca örnek bir siyasi yaşamı değil, nezaketin, sağduyunun ve demokratik olgunluğun izlerini de bıraktı. Farklı düşüncelerin bir arada yaşayabildiği, güçlü kurumlara ve ortak değerlere dayanan bir Türkiye idealini savundu. Aramızdan ayrılışının birinci yılında, Cumhuriyet Halk Partimizin kıymetli Genel Başkanı Altan Öymen'i saygı, minnet, rahmet ve özlemle anıyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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