Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'ın "Keşke AK Partililer de burada olsaydı" sözlerine destek: Demokrasiyi savunuyorsak birlikte olalım
- Güncelleme:
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden" başlıklı zirvede yaptığı konuşmada AK Partili isimlerin toplantıda olmamasını eleştirdi. Arınç'ın "Bu toplantıda keşke AK Partililer de olsaydı. Katılmazlarsa eksik kalırlar" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi. Kılıçdaroğlu, Arınç'ın güzel bir konuşma yaptığını belirterek, "Doğru. Demokrasiyi savunuyorsak birlikte olalım." ifadelerini kullandı.
Ankara'da düzenlenen "Türk Demokrasi Vakfı, Yeniden" başlıklı toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den yöneticiler katıldı. Toplantıyı ayrıca Eski TBMM Başkanı ve AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç'ın yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur da Yavaş da takip etti.
Toplantıda konuşan Eski TBMM Başkanı Arınç, "AK Partililer bu tür toplantılara mutlaka katılmak zorundalar. Katılmazlarsa eksik kalırlar. Bu toplantıya AK Partili sıfatıyla gelmedim. Meclis Başkanı sıfatıyla davet edildim. Bu toplantıda keşke AK Partililer de olsaydı. Devir çok değişti. Şimdi oraya gidersek bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta diğerleri… "Ben böyle bir fotoğrafı birilerine nasıl izah ederim" diyorlar. Korkuyorlar… Bu çok yanlış. Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz." dedi.
Arınç sözlerini şöyle sürdürdü: "Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir. Ben burada bulunmam Türk Demokrasi Vakfı'nın kuruluş yıl dönümü kutlamaya iştiraktır. Altılı masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine saygılıyım. Onlar gibi düşünmüyorum ama bu fikirlerimi ayrıca bir masada konuşma imkanımız olur. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunmayanlar açısından da sadece üzülüyorum. Gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum.
Arınç'tan sonra sözü alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, konuşmasında Arınç'ın ifadelerine ilişkin "Güzel bir konuşma yaptı sayın Arınç. 'Keşke diğer partiler de gelse buraya' dedi. Doğru. Demokrasiyi savunuyorsak birlikte olalım. 1970'lerde, 80'lerde siyasi partilerin genel başkanları otururlardı, televizyonlarda tartışırlardı. Bu dönemin bittiğini görüyoruz. Herkesin bir televizyonu var ve belli olaylar tartışılıyor. Toplumu ayrıştırdık. Tehlikeli bir mecraya doğru Türkiye gidiyor." dedi.