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Kılıçdaroğlu'na yakın çevresinden Sarıgül baskısı: İmamoğlu'nun yerine İstanbul için aday göster

Politika Haberleri

Seçim mağlubiyeti sonrası "değişim" ateşini yakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ipleri tamamen kopardığı iddia edildi. Yaşanan gelişme üzerine yakın çevresinin Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun yerine 2024 yerel seçimlerinde İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme konusunda baskı yaptıkları öne sürüldü.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ipi göğüslemesi, CHP içinde taşların yerinden oynamasına neden oldu.

Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinden istifa etmemesi CHP içinde kritik isimlerin isyanına sahne olurken, bu isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.

Kılıçdaroğlu'na yakın çevresinden Sarıgül baskısı: İmamoğlu'nun yerine İstanbul için aday gösterCHP listelerinden İstanbul Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül.

Seçim sonrasında "değişim" mesajları veren ve gemileri yakan İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmayı kafasına koyduğu, en kötü ihtimalle ise yeni parti kuracağı iddia edilirken, bugün Ankara kulislerine düşen bir haber büyük ses getirdi.

İmamoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ipleri tamamen kopardığı ve yaşanan gelişme üzerine yakın çevresinin Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun yerine 2024 yerel seçimlerinde İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme konusunda baskı yaptıkları öne sürüldü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu İstanbul Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

golebicemarti golebicemarti:

Bence isabet olur, yine bence hem Sy. İmamoğlu hem de Sy. Mansur Yavaş Bey ''İyi Parti''ye geçmeli ve 'İyi Parti' ile 'Demokrat Parti', 'Demokrat Parti' çatısı altında birleşmeli ve artık taşlar yerine oturmalı. Ben de artık ülkeme demokrasi gelir belki düşüncesiyle kerhen CHP'ye oy vermekten bıktım. Saygılarımla.

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KENAN KOMUTAN :

birisi imamdan daha iyidir demiş. şişli belediye başkanı iken yaptıklarını bir bilsen böyle demezdin

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Burak Bayhan:

Bunlarda hep bir aday hep bir kavga kaos kargaşa, Ya siz gidin Ülkeyi kalkındıracağınıza kendi aranızdaki skntıları çözün.

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