Kılıçdaroğlu'na yakın çevresinden Sarıgül baskısı: İmamoğlu'nun yerine İstanbul için aday göster

Seçim mağlubiyeti sonrası "değişim" ateşini yakan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ipleri tamamen kopardığı iddia edildi. Yaşanan gelişme üzerine yakın çevresinin Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun yerine 2024 yerel seçimlerinde İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme konusunda baskı yaptıkları öne sürüldü.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ipi göğüslemesi, CHP içinde taşların yerinden oynamasına neden oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSTİFA ETMEMESİ KRİZ YARATTI

Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevinden istifa etmemesi CHP içinde kritik isimlerin isyanına sahne olurken, bu isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu.

CHP listelerinden İstanbul Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül.

"İMAMOĞLU CHP'NİN BAŞINA GEÇMEK İSTİYOR"

Seçim sonrasında "değişim" mesajları veren ve gemileri yakan İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmayı kafasına koyduğu, en kötü ihtimalle ise yeni parti kuracağı iddia edilirken, bugün Ankara kulislerine düşen bir haber büyük ses getirdi.

"İBB ADAYI OLARAK SARIGÜL'Ü GÖSTER" BASKISI

İmamoğlu'nun CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ipleri tamamen kopardığı ve yaşanan gelişme üzerine yakın çevresinin Kılıçdaroğlu'na İmamoğlu'nun yerine 2024 yerel seçimlerinde İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme konusunda baskı yaptıkları öne sürüldü.