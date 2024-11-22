Kılıçdaroğlu'na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Bu dava kapsamında talimatla ifadesini vermek için saat 14.00'te Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gelen Kılıçdaroğlu, duruşma salonuna girmekte izdiham nedeniyle zorluk yaşadı. Kılıçdaroğlu salona güçlükle girebildi.

PARTİ LİDERLERİ DE DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Kılıçdaroğlu'na destek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş Ankara Adliyesi'ne geldi.

ÖZDAĞ İZDİHAMIN ORTASINDA KALDI

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek için Ankara Adliyesi'ne gelen Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, izdihamın ortasında kaldı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Özdağ'ın bir anda kalabalığın ortasında kaldığı ve binbir güçlükle bölgeden ayrıldığı anlar yer aldı.