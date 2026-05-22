Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisinde

CHP Kurultayı davasında yeniden genel başkanlığı devralmasına karar verilen Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ofisine geldi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararı verdi. 36'ncı Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı 'konusuz kaldığı' gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak, kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkalığı görevini devralmasına karar verilen Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.15'de Çankaya'nın Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan çalışma ofisine geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı