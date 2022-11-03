Kılıçdaroğlu Londra'dan gençlere seslendi: O parayı Bay Kemal size bulup getirecek

İngiltere'de temaslarına devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yatırım şirketi Blenheim Chalcot'u ziyaret etti. Temasları sırasında sosyal medyadan bir video paylaşarak gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yeri sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal bulacak" dedi.

ABD ziyaretinden sonra rotasını İngiltere'ye çeviren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkent Londra'daki temaslarına devam ediyor. Son olarak ScaleSpace ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu Kıdemli Danışman Richard Broyd'un bilgilendirme toplantısına katıldı. Kampüsü gezen CHP lideri, sosyal medyada paylaştığı videoda gençlere seslendi.

"BİRLİKTE YAPABİLİRİZ"

Dördüncü sanayi devrimini kaçırma lükslerinin olmadığını, burada en büyük görevin gençlere düştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu dördüncü sanayi devriminin makinesi insan, yakıtı ise bilgi. Yani her şey sizsiniz. Sizin yaratıcı enerjiniz ve çarpıcı düşünceleriniz. Biliyorum kolay değil ama imkansız da değil. Vallahi de biz bunu birlikte yapabiliriz" dedi.

"SANİYEDE 1 GİGABİT İNTERNET HIZINA ÇIKMAMIZ LAZIM"

Saniyede 1 gigabit internet hızına çıkılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin kısır siyasi tartışmaları boşvermesini istedi. Kılıçdaroğlu, "Öncelikle dördüncü sanayi devrimine yetişmemiz için bağlı kalmalı ve hızlı olmalıyız. Saniyede 1 gigabit internet hızına çıkarmamız lazım ülkemizi. Saniyede dizi, film indirebilirsiniz. Boşverin siz siyasetin kısır tartışmalarını. Onları biz siyasiler yapmaya devam edeceğiz. Ama aynı zamanda evreni değiştirmek için de elimden geleni yapacağım. Öğreneceksiniz. Beraber yapacağız" ifadelerini kullandı.

"O PARAYI SİZE BAY KEMAL GETİRECEK"

Gençlerin emeğinin para edeceğini, parayı da kendisinin getireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ayrıca ürettiklerinizi satacaksınız. Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yeri sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal bulacak. Size getirecek. Müsterih olun" diye konuştu.

KASIM AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kasım ayını işaret eden CHP lideri, "Halkımızdan ricam sabırla Bay Kemal'i beklesinler. Kasım'ı beklesinler. Çok ama çok güzel şeyler açıklayacağım" demişti.